Hatayspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Giresunspor'u mağlup eden ve yeniden çıkışa geçmek isteyen sarı lacivertliler, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın peşinde. Öte yandan Hatayspor ise lige yaptığı iyi başlangıcı sürdürmek istiyor. Hatayspor - Fenerbahçe maçı öncesinde ilk 11'ler belli oldu...

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet Çörekçi, Ruben, Mehdi Boudjemaa, El Kaabi, Adama Traore, Saba Lobjanidze, Mame Diouf

Fenerbahçe: Altay, Min Jae - Kim, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Diego Rossi, Berisha.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 7. Haftasında oynanacak olan mücadelenin hakeminin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.

HATAYSPOR SON 4 MAÇTA YENİLMEDİ!

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı. Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!

Fenerbahçe'de Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Dursun ve Miha Zajc'in sakatlıkları bulunuyor. Serdar Aziz'in durumu maç saatinde netleşecek. Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

SÜPER LİG'DE 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.

