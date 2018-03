FETÖnün oyunu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongre sürecinden şampiyonluk yarışına, hakem hatalarından MHK'ya, derbiye ve hatta Alex de Souza'ya kadar birçok konuda açıklama yaptı.

F.BAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM'DAN GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN AÇIKLAMALAR:

Yıldırım'ın gündeme bomba gibi düşen ve her biri birbirinden önemli açıklamaları şu şekilde: "Şekip Bey (Mosturoğlu) divan toplantısında dile getirdi. Uzun bir süreden beri sosyal medyada organize bir çalışma var. Yasa dışı gruplarla ve özellikle FETÖ ile iltisaklı (bitişmeli) sosyal medya hesapları yayında. Bunların pek çoğu yurt dışı merkezli. Yaptığımız suç duyuruları sebebi ile bunların kim olduğunu biliyoruz. Devletimiz de biliyor. Bu hesaplardan şahsım ve yöneticilerimizin eşlerine, çocuklarına ve ailelerine yedi gün-yirmi dört saat küfür ediliyor.



GÜDÜMLÜ HESAPLAR

Görünüşte bu hesaplar Fenerbahçeli. Kongre için saf tutmuş görünümündeler. Biliyorsunuz bir suçu işlemek var, bir de bunu azmettirmek. Azmettirenler güdümlü hesaplar. Fenerbahçe'nin başarısız olması için tetikte bekliyorlar. Yazılanların içerisinde yüzlerce iftira, yalan bilgi, dezenformasyon var. Bu hesapların hedefi belli. FETÖ ile mücadele edenleri karalamak, itibarsızlaştırmak. Tıpkı 3 Temmuz günleri gibi. İçinde bulunduğumuz Kongre ortamından istifade ediyorlar.

ŞEKİP BEY SÖYLEMİŞTİ

Ta raf tarlarımız bunları kendileri gibi Fenerbahçe'ye gönül vermiş insanlar olarak düşünüyorlar. Bunlardan etkilenen geniş bir kitle var. Bu hesaplar Kongre'de Ali Bey'in yanında saf tutmuş görüntüsünü verdiği için Ali Bey rahatsızlık duymuyor bu işten. Kendisine Divan Toplantısında Şekip Bey söyledi; bunların Ali Bey'e hiçbir faydası olamaz. Bunların Fenerbahçe'ye de faydası olamaz. Bunlar ülkeyi tehdit eden büyük bir oyunun parçası.

YARIN KENDİNE DÖNER

'Ali Bey'e bunlara itibar etme, bunların yaptıklarını hoş karşılama, bunların arkasında olan güç ortaya çıkınca üzülürsün dedik, Ali Bey dinlemedi. Bunlara teşekkür ediyor, aynen devam etsinler. Bugün sosyal medyadaki gençlerin yapmış olduğu saldırılar yarın kendine de dönebilir. Bunun için de çok dikkatli olmak gerekir. Bu uyarıyı yapmış olalım."



MESSİ'Yİ TRANSFER ETSEN NE YAZAR!

"En son G.Saray maçında 3 penaltımız verilmiyor. Bunlardan 1 tanesi verilse maç kopacak ama Bülent Yıldırım'ın sahaya bir misyonla çıktığı o kadar belli ki, siz isterseniz Messi'yi transfer edin, futbolu yöneten mekanizma şampiyonu önceden belirlediği sürece bir şey değişmiyor. Elimizde bu haftaya kadar oynanan maçların hakem atamaları, bu hakemlerin maç performansları ve bu performansın nasıl ödüllendirildiğine dair kapsamlı bir rapor var."



TACI VERMEYEN PENALTIYI VERİR Mİ?

"İçeride veya dışarıda, her maç, maç sonucuna etki edecek, aleyhimizde hakem kararları veriliyor. Aykut hoca haftalardır aynı şeyi söylüyor, yaratılan baskı ile topu taca atan futbolcunun taç atışı kullanmasına mani olamayan ve taç atışını hak eden tarafa dahi veremeyen bir hakem nasıl olacak da lehimize penaltı verecek, rakibimize kırmızı kart çıkartabilecek? Buradan açıkça söylüyorum; ligin kaderi tamamen hakemlerin verdikleri kararlarla şekilleniyor."



ALi KOC, F.BAHÇE'Yi BÖLDÜ

Kongre çığırtkanlığı yapmayacağız kisvesi altında 1.5 yıldır kongre çığırtkanlığı yapılıyor. Geçen sezonun ortasında, Konyaspor maçımıza sadece 1-2 saat kala Ali Koç başkan adaylığını 'Her şartta adayım' diyerek açıkladı. O günden bu güne, tüm camianın dikkati artık önümüzdeki kongredeydi. Herkes, başta futbol takımımız olmak üzere takımlarımızı ikinci plana itti ve sadece kongre konuşmaya başladı. Yaşanan her başarısızlığın ardından kongre sopası devreye girdi. Taraftarlarımız ikiye bölündü, sosyal medyada uzun süredir güdümlü hesaplar sayesinde başlamış olan gerginlik ortamı artık sokağa da yansımaya başladı. Tebrik ediyorum kendisini, 3 Temmuz'da başarılamayan ayrışma şimdi başarıldı!"



BU İŞİN SONU HİÇ DE İYİ DEĞİL!

Başta Spor Bakanlığı olmak üzere, tüm yetkililerin, toplumda futbol yüzünden yaşanan ayrışmaya dikkatini çekmemiz gerekiyor. Bakın bu işin sonu hiç iyi değil. MHK Başkanı'ndan hakemlere, TFF temsilcilerinden hakem gözlemcilerine varana kadar, bu işin suyu çıkmış durumda. Sponsorlar bir bir çekiliyor, taraftar tribünden çekiliyor. Bu sorunun önüne, belli takımları yarış içinde tutup şampiyonu önceden belirlemeyle geçemezsiniz. İnsanların zekasıyla alay etmeyin."



İŞİMİZ HAKEMİ YÖNLENDİRENLE

Bizler kendi futbolcularımızla her daim beraberiz. Gerek hocamızla, gerek futbolcularımızla sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz, onları sahaya kanalize etmeye çalışıyoruz. Ancak bir yandan kongre çığırtkanlığı yapanlar, bir yandan MHK'nin Fenerbahçe aleyhine güttüğü atama politikaları işimizi oldukça zorlaştırıyor. Hocamız Aykut Kocaman'ın söylediği gibi, hakemlerle tek tek işimiz yok, onları yöneten, yönlendiren ve yücelten mekanizmayla asıl problemimiz."



HAKARETE ASLA İZİN VERMEM

Buradan açıkça uyarıyorum: Benim adıma hiç kimse Ali Koç'a veya bir başkasına hakaret edemez. Böyle bir şeyi benim kabul etmem mümkün değildir. Bu konudaki görüşümü açıkça belirtiyorum. Benim faydama olacaksa da böyle bir şeyin kabul etmem mümkün değildir. Genel kurulu Kurtuluş Savaşı'na çevirenler bilmelidir ki, Kurtuluş Savaşı düşmana karşı verilir. Biz hepimiz Fenerbahçeliyiz. Hiç kimse diğerine düşman değil, olamaz. Seçim ayrışma için bir vasıta değildir."

ALEX'LE DİNAMİT KOYDULAR

"Fenerbahçe'nin futbolda Galatasaray ve basketbolda CSKA gibi çok önemli mücadelelerinden önce, her kim yaptıysa Alex'i Türkiye'ye getirmek Fenerbahçe'ye dinamit koymaktır. Fenerbahçe yönetimi yine de sağduyulu davranmış, ortamın çirkinleşmesine müsaade etmemiştir. Alex'in saha içi performansıyla Fenerbahçe yönetiminin hiçbir problemi olmamıştır. Alex'i kullanmak yanlıştır, Alex'e de yazıktır. Aziz Yıldırım olarak soruyorum, Alex'i uzun süren uğraşlar sonucu Türkiye'ye getirdiğimizde kaç kişi Alex'i tanıyordu? Alkmaar ve Sakarya maçlarında tüm tribünlerin yuhaladığı Alex'e kim sahip çıkmış, kim tek başına ayağa kalkarak alkışlamıştır? Alex buradan ayrılmayı düşünüp Hertha Berlin ile anlaştığında, anlaşmayı bozup Alex'in Türkiye'de kalmasını kim sağlamıştır?"



MHK FIRSATCILIK YAPIYOR

Bu ortamdan hakemler de faydalanıyor, TFF ve Fenerbahçe düşmanları da. Sosyal medyada özellikle FETÖ bağlantılı hesapların, F.Bahçe puan kaybettiğinde saldırıya geçtiğine şahit oluyoruz. Sahadaki hakem 'Nasılsa kongre var, benden hesap soramaz' mantığıyla hareket ediyor, o güven ile maça geliyor. MHK, Fenerbahçe Kongre sathı mahalline girdi, kimsenin umurunda olmaz diye kafasına göre atamalar yapıyor. 3 Temmuz öncesi Fransız dergileri bizim için 'Dortmund ve Lyon'u geride bıraktı. Bu ekonomik istikrar sürdüğü takdirde 10 yıl içinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir' yazmıştı. Sonra kumpas yapıldı. Bu mahkemelerden dolayı aldığımız tehditler, önümüze çıkarılan engeller bizi yıldıramayacak. Fenerbahçe'yi kongre ile yıpratanlarla ilgili günü geldiğinde konuşacağız. Biz hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Hala şampiyonluğa olan inancımızı koruyoruz. Sadece Fenerbahçe'ye inanın ve sadece Fenerbahçe'yi sevin."