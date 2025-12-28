Fenerbahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Devin Özek'in Almanya'ya giderek listedeki 3 yıldız için transfer görüşmelerinde bulunacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)