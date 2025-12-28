Fenerbahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Devin Özek'in Almanya'ya giderek listedeki 3 yıldız için transfer görüşmelerinde bulunacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Devre arasını hareketli geçirmesi beklenen takımlardan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-Lacivertliler'de Sportif Direktör Devin Özek'in, Almanya'ya giderek üç önemli isim için temaslarda bulunacağı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin radarındaki futbolcular; Bayern Münih'ten Leon Goretzka, Borussia Mönchengladbach'tan Rocco Reitz ve Union Berlin forması giyen stoper Diogo Leite olduğu iddia edildi.
Orta saha hattına tecrübeli ve kaliteli bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de en dikkat çeken isimlerin başında Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka geliyor. 30 yaşındaki Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilirken, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar.
BİR ALMAN PANZERİ
Almanya Milli Takımı'nda 67 karşılaşmada boy gösteren yıldız orta saha oyuncusu Leon Goretzka, bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, 12 defa asist yaptı. Değeri 15 milyon euro.
Bu bölgede listede yer alan bir diğer isim ise Borussia Mönchengladbach forması giyen Rocco Reitz. Piyasa değeri 17 milyon euro olan Alman yıldızın, kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor.
Defans hattı için ise gündemde Union Berlin'in stoperi Diogo Leite var. 26 yaşındaki Portekizli savunmacı, 1.90'lık boyu ve güçlü fiziğiyle öne çıkıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Leite'nin, Union Berlin ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.