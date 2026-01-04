Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Teknik Direktör Orhan Ak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İkas Eyüpspor'un açıklamasında, "Teşekkürler Orhan Ak! Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." İfadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM