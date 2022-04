Mart'ta PlayStation Plus ve PlayStation Now'un birleştirileceğinin duyurulmasının ardından bu düzenlemenin ne zaman gerçekleşeceği merak konusu olmuştu. PlayStation, bugün güncellediği blog yazısında yeni PS Plus aboneliği için bölgelere göre çıkış tarihlerini açıkladı. Ancak henüz aboneliklerde yer alacak oyunlara dair bilgiler gelmedi. Fiyatlar Avrupa için aylık: 8.99, 13,99 ve 16,99; yıllık 59.99, 99.99 ve 119.99 Euro olarak açıklandı.

Yeni PS Plus aboneliği Türkiye'de ne zaman çıkıyor?

PlayStation, yeni PS Plus aboneliği'nin küresel olarak aynı anda çıkış yapmayacağını açıkladı. Dolayısıyla çıkış tarihleri bölgelere göre farklılık gösteriyor. Asya'da 23 Mayıs'ta çıkacak olan abonelik sistemi yaklaşık bir ay gecikmeyle Japonya'da 1 Haziran, Amerika'da 13 Haziran ve en geç Avrupa'da 22 Haziran'dan itibaren erişime açılacak. PlayStation'un yeni PS Plus hizmetinin Türkiye'deki çıkış tarihine ve fiyatlarına dair henüz açıklaması yok.

Yeni aboneliklerden "PlayStation Plus Essential" mevcut PS Plus gibi olacak. Bir üst abonelik olan "PlayStation Plus Extra", Essential'in içeriklerinin yanı sıra yaklaşık 400 adet PS4 ve PS5 oyunundan oluşan bir kataloğu erişime açacak. En üst seviye olan "Playstation Plus Premium", diğer iki aboneliğin içeriklerinden farklı olarak PS1, PS2, PS3 ve PS4 oyunlarına yer veren daha geniş bir oyun kütüphanesini sunacak. Erişilebilecek oyunların 23 Mayıs, Asya çıkışıyla beraber netlik kazanması bekleniyor.