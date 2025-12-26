Espor Turnuvası FIFA World Cup 25'te şampiyonlar belli oldu!

Konami, eFootball™'un da yer aldığı 'FIFA World Cup 25'in mobil ve konsol segmentlerindeki Dünya Şampiyonlarını duyurdu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 10-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenen turnuvanın mobil ayağında şampiyon, Tayland'dan JXMKT, konsol ayağının şampiyonları ise Polonya'dan Zilo ve Ostrybuch oldu.

eFootball™ turnuvalarını da içeren FIFAe World Cup 25™, Konami ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA®) tarafından ortaklaşa düzenlenen resmi bir e-spor turnuvası. Bu yıl, 90 ülke ve bölge, rekor sayıda katılımcıyla elemelerde mücadele etti. Katılımcılar arasından her kategoriden on iki ulusal temsilci, dünya şampiyonu olmak için yarıştı.

Mobil finalinde Tayland, ilk maçta ilk yarıda güçlü bir orta mesafe şutuyla öne geçti, ardından ikinci yarıda bir gol daha atarak Brezilya'yı ezici bir şekilde mağlup etti. İkinci maçta Brezilya öne geçerek gücünü gösterdi, ancak Tayland hızla eşitliği sağladı ve maç berabere sonuçlandı. Yine de Tayland, kıyasıya geçen mücadeleden zaferle ayrılarak ilk şampiyonluğunu kazanan taraf olmayı başardı.

Mobil kategori şampiyonu: Taylandlı JXMKT, sevincini şu sözlerle dile getirdi: "Çok gururluyum ve koçuma teşekkür etmek istiyorum. O olmasaydı şampiyon olamazdım ve takımıma ve Tayland'a destekleri için teşekkür ederim. Hayalim gerçek oldu."

Konsol kategorisinde ise finalde Polonya ve İtalya arasında Avrupa'nın en büyük çekişmesi yaşandı. İlk maçın 1-1 berabere bitmesinin ardından, sonucu belirleyen karşılaşma ikinci maç oldu. Polonya, devre arasından hemen önce golü buldu ve ardından geçilmesi imkansız bir savunma sergileyerek tarihindeki ilk şampiyonluk unvanını kazandı. Polonyalı Zilo, "Bu turnuva benim için çok özel, özellikle de kardeşimle burada olmak. Gerçekten gurur duyuyorum" derken takım arkadaşı Ostrybuch da şunları ekledi: "En iyisi olduğumuzu kanıtladık ve inanılmaz oynadık. Bu sonucu sonuna kadar hak ettik."