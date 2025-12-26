Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, hedeflerinin sürdürülebilir başarılar elde ederek küresel ölçekte daha güçlü bir varlık göstermek olduğunu söyledi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, federasyonun 2018 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatarak, eğitim ve altyapıya büyük önem verdiklerini dile getirdi.

"TESFED Ligleri" çatısı altında Türkiye'nin ilk Counter Strike 2 (CS2) ligini kurduklarını anlatan Özdemir, "TESFED Ligleri çatısı altında liglerimizi oluşturmaya başladık. CS2 Ligi'nde altı takımı davet usulüyle, iki takımı da açık elemeler doğrultusunda ligimize dahil ettik. Türkiye'nin önde gelen espor takımlarının ligimizde yarıştığını görebiliyorsunuz. Bu takımlarımız vasıtasıyla çok ciddi bir kitleye ulaşıyoruz. Takımların birçoğu federasyonumuza lisans süreçlerini tamamladı, bir kısmı da tamamlama aşamasında. Lisanslı kulüplerimizle beraber, ilk ligimizde bu heyecanı bütün espor severlerle paylaşıyoruz. CS2 Ligi gelecekte hayata geçireceğimiz diğer liglerin bir ön provası oldu. İnşallah çok yakın zamanda diğer branşlarda ve oyunlarda da liglerimizi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk oyuncuların ve milli takımların yurt dışında Türkiye'yi temsil etmelerinden gurur duyduklarını dile getiren Özdemir, şunları söyledi:

"Türkiye Espor Federasyonu olarak bizim buradaki en büyük amacımız Türk espor ekosistemini geliştirmek, oyuncularımızın ve takımlarımızın daha başarılı olmalarını sağlamak, milli takımlarımızla dünyada daha da güçlü olmaktır. 2024 sonunda gerçekleşen Dünya Espor Şampiyonası'nda Riyad'da genel klasmanda ikinci olarak döndük. Burada milli takımlarımızı temsilen gittiğimiz dört farklı branşta gerçekten arkadaşlarımız çok başarılı bir şekilde ülkemizi temsil etti. Yakın zamanda Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın Dota 2 branşında Avrupa üçüncülüğüyle gururlandık. Milli takımlarımızı gerçekten çok önemsiyoruz. Türk esporunun dünyada söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Amacımız bunu hem sürekli hale getirmek hem de çıtayı daha da yukarı taşımak. Bu doğrultuda çalışmalarımıza 7/24 devam ediyoruz."

"ARZUMUZ, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE ESPOR EKOSİSTEMİNİN VARLIĞINI HERKESE HİSSETTİRMEK"



Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde 2018'de kurularak dünyada ilk kurulan federasyonlardan biri olduklarına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Daha iyi internet altyapısının ve oyuncuların donanımlara sahip olabilmesi en önemli faktör. Çünkü dünyadaki rekabetçi ortamda mücadele edebilmek için ilgili birimlerle ve kurumlarla hem irtibattayız hem de gelişim noktasında esporu mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyoruz. Espor gibi gerçekten de tüm dünyada yeni yeni şekillenen, federasyonların yeni kurulduğu, Küresel ve Avrupa Espor Federasyonlarının yeni yapılandığı bir ekosistemde, önceden güçlü köşeleri yakalayıp buralarda süreklilik arz etmek çok daha mümkün. Esporu takip eden geniş bir kitle var. Bu müsabakalar, ligler, turnuvalar büyük bir arzu ve iştahla izleniyor, takip ediliyor. Arzumuz, güçlü bir Türkiye espor ekosisteminin varlığını herkese hissettirmek. Dünyada birçok başarımız var. Gerçekten de nesil olarak, gençlik olarak hem oyuna hem espora yatkınlığımız da var. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak espor bilincini ve önemini mümkün olduğunca bütün kurumlarla, özel sektörde ve kamuda paylaşmaya, çıtayı daha da yukarılara taşımaya özen gösteriyoruz."

Eğitim kuruluyla kurslara ve hazırlıklara devam ettiklerini belirten Özdemir, "Kurslarla ve eğitimlerle espor ailemizi genişletmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız eğitimlerde ve kurslarda gerçekten de çok ciddi bir taleple karşılaşıyoruz. Bu yıl içerisinde dört antrenör kursunu, iki hakem kursunu hayata geçiriyoruz Bu manada da önümüzdeki yıllarda bu eğitimlerimize inşallah devam edeceğiz." dedi.

Oğluyla birlikte akşamları oyun oynadıklarını aktaran Özdemir, "Benim oyunlarla aram iyi, oğlumdan ötürü de iyi. Küçüklüğümden itibaren futbol oyunlarında bir sevgim ve takibim olduğu için 'FIFA' oynuyorum. Espor oyunları arasında en çok oynadığım ise 'PUBG Mobile' olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki 'Valorant', 'League of Legends' gibi farklı oyunları da zaman zaman arkadaşlarımla veya oğlumla beraber oynuyorum ama işin federasyon tarafındaki temsiliyeti nedeniyle doğal olarak sıkı bir takipçisiyim ve işin içerisindeyim. Hem takip noktasında hem de oynama noktasında kendi boş zamanlarımda mümkün olduğunca oyun oynamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Özdemir, "espor" kelimesinin Türkçedeki yazımı hakkında, federasyonun unvanında da kullanıldığı gibi büyük-küçük harf ayrımı ve tire olmadan bitişik yazılması gerektiğini, dünyadaki genel kullanım şeklinin de bu şekilde olduğunu belirtti.