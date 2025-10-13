Slovenya İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda? Slovenya İsviçre maçı CANLI izle!

İsviçre Milli Takımı, çıktığı üç karşılaşmayı da kazanarak Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda liderliğini sürdürüyor. Ev sahibi Slovenya ise zirve yarışında geri kalmamak için sahaya çıkıyor. Bu karşılaşmadan alacağı puanla gruptaki dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise heyecanla “Slovenya İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusunu araştırıyor. Peki, Slovenya İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek?