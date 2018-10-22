    22 Ekim 2018, Pazartesi

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    Dünya 2.'si güreşçi Fatih Erdin'in hedefi büyük

    Dünya 2.si güreşçi Fatih Erdinin hedefi büyük
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    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    : "Gönlümde birincilik var"

    'da düzenlenen 'nda 86 kiloda ikinci olarak kazanan Fatih Erdin, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.
    Milli güreşçi Fatih Erdin, Macaristan'da düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. İlk kez büyüklerde bir dünya şampiyonasına katıldığını dile getiren Belediye Spor güreşçisi, muhabirine açıklamalarda bulundu.
    Final müsabakasında oldukça heyecanlandığını, bundan sonra çok daha iyi hazırlanarak, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında 'ye madalyalar kazandırmak istediğini söyleyen Erdin, ikinciliğin güzel bir şey olduğunu ancak gönülde birinciliğin bulunduğunu belirtti.
    Milli sporcu, konuşmasının devamında şunları söyledi:
    ''Finale kadar iyi geldim. İyi mücadeleler verdim. Final maçında istediğim gibi maç çıkaramadım ve kaybettim, inşallah bundan sonraki müsabakalarda ve maçlarda daha iyi hazırlanırım. Her zaman olduğu gibi hedefim altın madalya.''
    Bugüne kadar kendisine destek veren ve her zaman yanında olan ailesine de teşekkür eden Erdin, ''Başarılı olduğumda değil her zaman benim yanımda oldukları için aileme, kulübüm 'a, antrenörüme, belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bana dua eden bütün ülkemizdeki vatandaşlara teşekkür ederim'' diye sözlerini tamamladı.

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