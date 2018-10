Dünya 2.si güreşçi Fatih Erdinin hedefi büyük

Fatih Erdin: "Gönlümde birincilik var"

Macaristan'da düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Fatih Erdin, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Milli güreşçi Fatih Erdin, Macaristan'da düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. İlk kez büyüklerde bir dünya şampiyonasına katıldığını dile getiren Çorum Belediye Spor güreşçisi, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Final müsabakasında oldukça heyecanlandığını, bundan sonra çok daha iyi hazırlanarak, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'ye madalyalar kazandırmak istediğini söyleyen Erdin, ikinciliğin güzel bir şey olduğunu ancak gönülde birinciliğin bulunduğunu belirtti.

Milli sporcu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

''Finale kadar iyi geldim. İyi mücadeleler verdim. Final maçında istediğim gibi maç çıkaramadım ve kaybettim, inşallah bundan sonraki müsabakalarda ve maçlarda daha iyi hazırlanırım. Her zaman olduğu gibi hedefim altın madalya.''

Bugüne kadar kendisine destek veren ve her zaman yanında olan ailesine de teşekkür eden Erdin, ''Başarılı olduğumda değil her zaman benim yanımda oldukları için aileme, kulübüm Çorum Belediye Spor'a, antrenörüme, belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bana dua eden bütün ülkemizdeki vatandaşlara teşekkür ederim'' diye sözlerini tamamladı.