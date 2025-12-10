Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'ine 17. hafta maçlarıyla devam edilecek. İşte detaylar...

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'inde heyecan devam ediyor. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:

10 Aralık Çarşamba:

14.00 Mihalıççık Belediyespor-Güneysuspor (Porsuk)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Beşirli)

15.00 Beykoz Belediyespor-Ankara Hentbol (Müzahir Sille Spor Kompleksi)

17.00 Altınpost Giresunspor-Köyceğiz Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)

19.00 İstanbul Gençlik-Nilüfer Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

11 Aralık Perşembe:

14.00 Rize Belediyespor-Spor Toto (Yenişehir)