Türkiye rekortmeni milli atletler Derya Kunur ve Elif Akçiçek, 14 Aralık'ta Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda da rekor kırmak için hazırlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar...

2017'de 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli koşuda, 2018'de ise 20 Yaş Altı Gençler Kulüpler Final Yarışması'nda 2 bin metre engelli koşuda Türkiye rekoru kıran Derya ve bu yıl 20 Yaş Altı Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 2 bin metre engelli koşuda 24 yıllık Türkiye rekorunu kıran Elif Akçiçek, elde ettikleri başarılarla Portekiz'deki şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pisti'nde antrenör Naim Koçlardan gözetiminde günde çift antrenman yapan Derya ve Elif, 14 Aralık'ta rekor kırarak altın madalya kazanmayı hedefliyor.

"ANTRENMANLARIMIZA TÜM HIZIMIZLA DEVAM EDİYORUZ"

24 yaşındaki milli sporcu Derya Kunur, AA muhabirine, 14 yıldır atletizm sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Birçok ulusal ve uluslararası yarışta başarıya imza attığını belirten Derya, şöyle konuştu:

"Muş Alparslan Üniversitesi mezunuyum. Aktif olarak spora devam ediyorum. 2017'de 3 metre engellide Türkiye rekoru kırdım. Gençlerde rekor halen bende. Ayrıca 2 bin metre engellide de Türkiye rekorunu kırdım, o da halen bende. Daha kimse kırmadı. Antrenmanlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Yarışmaya kısa bir zamanımız kaldı. Bu süreçte sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yapıyoruz. 8 Kasım'da Romanya'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda ferdi olarak üçüncü oldum, takımımız da Balkan şampiyonu oldu. 14 Aralık'ta Portekiz'de yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'na katılacağım."

Takım arkadaşı Elif'le aynı branşı koştuğunu anlatan Derya, "Geçen aylarda Elif 2000 metre engellide kendi kategorisinde Türkiye rekoru kırdı. Yalnız benim rekorumu daha kıramadı, saliseyle kaçırdı. İnşallah bir dahakine kırar. Birlikte antrenmanlarımızı yapıyoruz. Beraber Avrupa Kros Şampiyonası'na gideceğiz. İnşallah orada ikimiz de kürsü yaparız." dedi.

"İLİMİZİ VE ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

17 yaşındaki Elif ise 5 yıldır aktif olarak atletizm branşıyla ilgilendiğini belirtti.

Sabah ve akşam antrenman yaptığını dile getiren Elif, şunları kaydetti:

"Önümüzde önemli yarışlarımız var. 2 ay önce Türkiye rekorunu kırdım. Başka bir yarışta da takım arkadaşım Derya Kunur'un rekorunu saliseyle kaçırdım. Onun rekorunu kırmaya da çalışacağım. Beraber antrenmanlara devam ediyoruz. Portekiz'de yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda derece alıp ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu süreçte emeği geçen aileme, antrenörüm Naim Koçlardan'a, takım arkadaşım Derya Kunur'a çok teşekkür ederim. Derya ablayla antrenmanlara devam ediyoruz ve bana çok destek oluyor."

"DERYA, REKOR KIRIYOR VE ELİF DE ONU TAKİP EDİYOR"

Antrenör Koçlardan da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yaklaşık 13 yıldır görev yaptığını söyledi.

Birçok milli sporcu yetiştirdiğini anlatan Koçlardan, şöyle konuştu:

"Rekortmen kızlarımız Derya ve Elif, bu işi başardı. Kendilerine güvendiler, biz de onlara güvendik. Yıllardır engel yarışmalarına katılıyoruz. Elif, bu yıl yıldızlar 2000 metre engellide 24 yıllık rekoru kırdı. Derya kızımız da 2018'de hem 3 bin metre engellide hem de 2000 metre engellide Türkiye rekorunu kırdı. Tabi rekorlar kırılmak içindir. Kızlarımızın rekorları da elbet bir gün kırılacaktır. Portekiz'de yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'na gözümüzü diktik. Amacımız ilimizi, ülkemizi en iyi şekilde Portekiz'de temsil etmek."

Koçlardan, "Derya, rekor kırıyor ve Elif de onu takip ediyor. Onun rekorunu kırmak için mücadele ediyor. Geçen yarışmada Elif, Derya'nın daha önce kırdığı gençler 2000 metre engelli rekorunu salise ile kaçırdı. Derya da başkalarının rekorunu kırmak için mücadele ediyor. Biz yine rekor kırmaya devam edeceğiz. İki rekortmen sporcuya sahip olmak herkese nasip olmuyor. Ben de bu anlamda kendimi şanslı hissediyorum. İnşallah ileri de yolları olimpiyata kadar gider. Olimpiyatta madalya sahibi olurlar." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Muş'ta başarılı sporcuların yetiştiğini belirterek, "Milli atletlerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Atletizm konusunda ilimiz çok güzel başarılar elde etti ve etmeye devam edecektir. Derya Kunur 2017 ve 2018'de Türkiye rekorunu kırdı. Aynı şekilde Elif Akçiçek de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Türkiye rekortmeni iki sporcumuz Portekiz'de yapılacak olan şampiyonaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.