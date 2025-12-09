Rümeysa Pelin Kaya Dünya Kupası Finali'nden bronz madalya ile döndü
Katar’ın Doha kentinde düzenlenen Tüm Dallar Dünya Kupası’nda kadınlar trap finaline çıkan Rümeysa Pelin Kaya, 22 puanlık performansıyla bronz madalyanın sahibi oldu. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 09.12.2025 - 09:39 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 - 09:51
Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Tüm Dallar Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenen final ayağında kadınlar trap kategorisinde bronz madalya aldı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Doha'daki organizasyonda Rümeysa Pelin, kadınlar trap finalinde 22 puanla 3'üncülüğü elde etti.