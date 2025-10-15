Eda Erdem'den Kocaeli'deki koreografiye teşekkür

A Milli Futbol Takım'ımız Kocaeli'de Dünya Kupası Elemelerinde Gürcistan'ı 4-1 ile geçerken maç öncesi Kocaeli tribünlerinde sergilenen koreografi büyük beğeni topladı. Hazırlanan pankartta Eda Erdem, Cedi Osman ve Hakan Çalhanoğlu'na yer verildi.

EDA ERDEM'DEN TEŞEKKÜR

Pankartı ekran karşısında gören Voleybol Milli Takım kaptanımız Eda Erdem: "Maç izlemeye hazırlanırken böyle bir sürprizle karşılaşmak çok gurur verici. Başarılar Türkiye! Türk önde, Türk ileri." diyerek taraftarlara teşekkür etti.

İŞTE EDA'NIN PAYLAŞIMI: