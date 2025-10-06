Uluslararası Gelibolu Maratonu'na bu sene 27 farklı ülkeden toplamda 2 bin 233 sporcu kayıt yaptırdı. Dört kategoriden oluşan Uluslararası Gelibolu Maratonu, 12 Ekim Pazar günü saat 09.00'da Namazgah Tabyası'ndan başlayacak. 56 sporcu 42 kilometre, 176 sporcu 21 kilometre, 621 sporcu ise 10 kilometrelik parkura kayıt yaptırırken, bin 380 kişi ise bin 915 metrelik halk koşusuna katılacak. Organizasyonun lansman toplantısı Anadolu Hamidiye Tabyası'nda düzenlendi. Lansmana Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ve çok sayıda davetli katıldı.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANI KAŞDEMİR: TANINAN, SEVİLEN BİR YER

Maratonun bu yıl yine büyük bir coşku ve heyecanla koşulacağını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "10 yıldır 'omuz omuzda koşuyoruz' mottosuyla yaklaşık 3 bin 500 kişi Tarihi Alan'da hem koşacak hem de bir kez daha o tarihi şahsiyetleri, o büyük kahramanları hayırla yad edecek. Tarihi Alan hem Türkiye'de hem de dünyada çok bilinen, tanınan, sevilen bir yer. O yüzden buraya gelen insanlar hem gelmek istiyorlar hem de burada çok mutlu oluyorlar. Tarihi Alan ve Çanakkale insan ruhuna iyi gelen bir yer. Hem sportif aktivite hem de insanların sosyal bir etkinlik anlamında gerçekten eşsiz bir yer. O yüzden bizler de Çanakkale'de o misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız. Çanakkale olunca bütün akan sular duruyor. Türkiye'de herkesin kalbi başka atmaya başlıyor. O yüzden Çanakkale'de ve Tarihi Alan'da yapmış olduğumuz etkinliklerde Çanakkale ruhunun o birleştirici gücünü her zaman yaşıyoruz ve hissediyoruz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu tip etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

''ÇOCUKLARA AYIRDIĞIMIZ BÖLÜM GÜNCELLENİYOR''

Yapacakları türlü etkinliklerle Tarihi Alan ve Çanakkale'ye gelen insan sayısını arttırmak gibi bir sorumlulukları olduğuna dikkat çeken Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim Tarihi Alan Başkanlığı olarak şehitliğimizin ihyası ve oradaki tarihi eserlere sahip çıkmamızın yanında, bu tip etkinliklerle de hem Tarihi Alan'a hem de Çanakkale'ye gelen insan sayısını arttırmak gibi bir yükümlülüğün ve sorumluluğun altında olduğumuzu biliyoruz. Biz de bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 3 bin 500 kişi Gelibolu Tarihi Alan'da hem koşacak hem de belki de koşarken düşünecek. Bu toprakların nasıl vatan yapıldığı konusunda bir kez daha kendimizi belki de muhasebeye çekmeye imkanına sahip olacağız. Çanakkale Boğazı'nın kıyısında, yeşillikler içerisinde, tarihi mekanların hemen yanımızda olduğu bir yerde hem koşmak hem de yürümek zannediyorum herkesi mutlu eder. Özellikle 27 farklı ülkeden sporcunun geliyor olması da buraya daha da anlamlı hale getiriyor. Bu sene çocuklara ayırdığımız bölüm daha da güncelleniyor, daha da iyi hale geldi. 500 çocuğumuzla birlikte tarihi alanında o parkuru beraberce katetmiş olacağız."

VALİ ÖMER TORAMAN: ÇANAKKALE DÜNYA TARİHİ AÇISINDAN ÇOK ÖZEL BİR YERE SAHİP

Çanakkale'nin dünya tarihi açısından özel bir yer olduğunu belirten Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Çanakkale sadece bizim tarihimiz açısından değil, dünya tarihi açısından çok özel bir yere sahip. Alan başkanlığımızın uzun sürelere yayılan çalışmalarıyla dünyanın sayılı alanlarında bir tanesi hürriyetine kavuşmuş durumda. Bu tarih alanı her yıl pek çok insan ziyaret ediyor. Yurt içinden ağırlık olmak üzere ama yurt dışından da çokça ziyaretçimiz var. Alan Başkanlığımız ziyaretçilerin sayısını artırmak için çeşitli etkinlikler yürütüyor. Bunlardan önemli bir tanesi de Gelibolu Maratonu. Bu sene 10'uncusu düzelecek. Bu tip etkinlikler alana yapılacak olan ziyaretlerin, ziyaretçi sayısının artmasına da bu alanların duyulmasına, tanıtılmasına da şüphesiz katkı sağlayacak. Yalnızca insanlar buraya spor yapmak için gelmiyor. Çanakkale'yi tanımak, tarihi alanı gezmek, burada iyi vakit geçirmek için de geliyorlar. Turizme de katkısı olacağına inanıyorum. Ekonomik olarak da ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.