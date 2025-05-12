Geleneksel sporların görünürlüğünü ve yaygınlaşmasını artırmak adına gerçekleştirilen ve bu yıl 7'incisi düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı yapıldı.

22-25 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek olan ve 20 ülkeden katılım sağlanacak olan 7'inci Etnospor Kültür Festivali öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın buluşması organize edildi. Buluşmada festival içeriğine dair kapsamlı bir tanıtım gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan şunları söyledi:

Sayın basın mensupları hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 7. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısını yapıyoruz. İnşallah kamuoyuna güçlü bir şekilde festivalimizin duyurusunu yapmak istiyoruz. Gerçekten her sene çok ciddi bir teveccühle gerçekleşiyor festivallerimiz, sizler aracılığıyla daha çok insana daha çok vatandaşımıza böyle güzel bir festivalin burada olacağını taşımak istiyoruz. Dünyanın spor birliği tarafından geleneksel sporların yaşatılması kültürlerin tanıtılması ve kadim değerlerin yeniden hatırlatılması amacıyla düzenlenen Etnspor Kültür Festivali, bu yıl yedinci kez kapılarını 22-25 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda açacak. Festivalimizin bu yılki temasını 2025 aile yılı olarak ilan edildiği için gelenek ailede başlar mottosuyla ilan ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki gelenek bir toplumun belleğidir. Bu belleğin taşıyıcısı da ailedir ve nesilden nesile kültürlerin, geleneklerin, adetlerin, değerlerin aktarılmasını konuştuğumuz zaman bu aktarmanın tamamen ailede gerçekleştiğini biliyoruz. Onun için aile adeta bir hafıza çekirdeği gibidir. Biliyorsunuz bazen toprak altında çekirdek içine hatıralar gömerler ki işte yüzyıllar sonra bulunsun geleceği bir anı kalsın ama bunu aile aslında yapar. Tarihte bunun çok enteresan örneklerini de görüyoruz. Bizler geleceği şekillendirecek, çocuklarımızın oyunla, sporla, sanatla ve gelenekle büyümesini istiyoruz çünkü güçlü bir millet ancak köklerine sahip çıkarak yükselir. Köklerinden habersiz olan bir milletin geleceğe güvenle yürüyebileceğini konuşmak beyhudedir. Ne kadar geçmişinden ilham alırsa, ne kadar geçmişine dayanırsa yeni nesiller de geleceğe o kadar özgüvenli yürürler. Her yıl 100 binlerce hatta milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan festivalimiz bu yıl da ailelerin birlikte vakit geçirebileceği çocukların neşeyle geleneklerini keşfettiği gençlerin kendi kültürünü duyduğu aidiyeti derinleştirdiği bir zemin olacak ve festival alanımızdaki bütün etkinliklerin ücretsiz olacağını hatırlatmak istiyoruz. Festival alanımız ulaşım imkanları olarak Atatürk Havalimanı'ndan olması dolayısıyla çok rahat ulaşımı olan bir bölge. Buna rağmen festival alanı içerisinde toplu ulaşım merkezlerinden çeşitli ring seferleri ile de buraya gelenlerin ulaşımını daha hızlı erişimini sağlamak için çalışacağız. 20 farklı ülkeden binin üzerinde sporcu sanatçı ve kültür insanının katılımıyla gerçekleşecek festivalimizde bu yıl çok sayıda misafir spor ve oyun ağırlayacak. Özbekistan, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Litvanya, Rusya, Belarus, İtalya ve Katar'da icra edilen çeşitli sporlar ve oyunlar ilk defa 7. Etnospor Kültür Festivali vesilesiyle katılımcılarla buluşacak. Ayrıca okçuluktan atlı ciride, yağlı güreşten mangalaya birçok geleneksel spor dalı ve oyunu ziyaretçilerimize buluşacak. Birkaç yıldır Azerbaycan'dan gelerek festivalimize çok ciddi renk katan Karabağ atları bu yılda izleyenlerle buluşacak.

TÜM ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Festivalde, geleneksel sporlar ve oyunların yanı sıra geleneksel sanatlar, gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. Katılım sağlamak isteyenler bu etkinlere ücretsiz şekilde dahil olabilecekler.

"OYUN OYNAMAK HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR"

Gazze'deki çocukları da unutmadık unutmuyoruz. İsrail'in Filistin topraklarında işlediği insanlığa karşı suçlar karşısında sessiz kalmayacağız. Sadece bir millete bir topluluğa değil bütün insanlığa karşı işlenen suçlar olduğunu burada yine haykırmaya devam edeceğiz ve oynamak her çocuğun hakkıdır ilkesiyle bu alanda da bir parantez açmaya çalışacağız. Yine sayın Gençlik Spor Bakan Yardımcımız Safa Koçoğlu Hanıma da kendisi bir hukukçu olduğu için de Gazze'deki olup bitenler vesilesiyle söz vermek isterim.

FESTİVAL ALANINDA NELER OLACAK?

El sanatları ve gastronomi yanı sıra Feridun Obakoleksiyonu ile 6000 yıllık çalgılar bir kısa sergi ile burada sergilenecek Türk Tasavvuf Müziği ve kültürü çadırında Türk hayatına dair kültürel ve sanatsal unsurlar sergileyecek merasimleri ve müzikli uygulamalar icra edilecek. Çocuk odasında 12 çadırda yaş gruplarına göre çocuklara yönelik deneyim atölyeleri olacak evrensel tatlar alanında dünyadan bir çok lezzeti katılımcılarla buluşturacağız. Etno Spor merkezimizde çocuklar ve ailelerine yönelik oyunlar alanımızda yer alacak. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın yine festivalimize yıllardır zenginlik kattığı kahve alanıyla dünyanın bütün kahvelerini burada doğrudan o ülkeden bir temsilci ikram ediyor olacak ve tabii ki en renkli belki de atlı sporlar ve gösteriler alanımızda dört gün boyunca Türkiye'den ve misafir ülkelerden çeşitli müsabakalara ve gösterilere şahitlik edeceğiz Bunun dışında branşlar olarak Türkiye'den yağlı güreş, aba güreşi, karakucak şalvar güreşi, kuşak güreşi geleneksel okçuluk atlı okçuluk cirit alanımızda olacak.

SPOR BAKAN YARDIMCISI SAFA KOÇOĞLU: AMACIMIZ DEĞERLERİ ORTAK BİR DİLDE İNŞA ETMEK

Kültürümüzün zenginliğini burada bir araya getiriyoruz. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sayın bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde geleneksel sporları yalnızca geçmişten kalan bir miras milletimizin kimliğini birlik duygusunu ve kültürel sürekliliğini geleceğe taşıyan stratejik de bir değer olarak görüyoruz. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda da modern başarıları değil aynı zamanda kadim değerlerimizi taşıyacak bir gençliği ve ortak bir kültür dilinde inşa etmeyi amaçlıyoruz.