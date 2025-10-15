A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2026'daki ilk maçında 16 Ekim Perşembe günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

Nagykanizsa kentindeki Kanizsa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Sırbistan'dan Marko Sekulic ile Vladimir Jovandic hakem ikilisinin görev yapacağı müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Kupası 2026'da ikinci maçını 19 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Danimarka ile oynayacak ve bu karşılaşma da TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı izlenebilecek.