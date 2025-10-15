CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galatasaray devleri solladı! Avrupa'da ilk 4'e girdi Galatasaray devleri solladı! Avrupa'da ilk 4'e girdi 10:39
Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim... Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim... 09:23
G.Saray’da ibre yeniden Lookman'a döndü! G.Saray’da ibre yeniden Lookman'a döndü! 01:20
Trabzonspor'dan Peter Olayinka hamlesi! Trabzonspor'dan Peter Olayinka hamlesi! 01:04
Icardi'den büyük fedakarlık! Icardi'den büyük fedakarlık! 00:56
Ve Barış Alper Yılmaz'da mutlu son! Ve Barış Alper Yılmaz'da mutlu son! 00:44
Daha Eski
F.Bahçe'ye Barcelona'dan sürpriz transfer! F.Bahçe'ye Barcelona'dan sürpriz transfer! 00:31
Fenerbahçe'de hareketli saatler! Ayrılıklar... Fenerbahçe'de hareketli saatler! Ayrılıklar... 00:15
Galatasaray'da stoper krizi! Galatasaray'da stoper krizi! 00:15
Fenerbahçe'ye Hollanda'ya yıldız! İstanbul'a hayran olmuştu Fenerbahçe'ye Hollanda'ya yıldız! İstanbul'a hayran olmuştu 00:14
İtalyan devi Skriniar'ın peşine düştü İtalyan devi Skriniar'ın peşine düştü 00:14
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu? Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu? 00:14
Dünya üçüncüsü Yağmur’a coşkulu karşılama!
Kadın hentbol takımı Avrupa sahnesinde!
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? (14 Ekim) MasterChef Masterclass oyununu kazanan isim!
Türkiye Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Gürcistan maç özeti!