TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Talisca kararı! İtalyan gazeteci açıkladı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti; sarı lacivertlilerin, Talisca hakkında önemli bir karar aldığını duyurdu. İşte ayrıntılar...









Fenerbahçe'nın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile ilgili flaş bir bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Sarı-Lacivertli yönetimin aldığı yüksek maaş ve performansı nedeniyle Brezilya futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığını öne sürdü.

Takvim'in derlediği haberde, Sambacıya ülkesinin takımlarından Gremio ve Flamengo'nun da talip olduğu haberin detaylarında yer aldı.