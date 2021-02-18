18 Şubat 2021, Perşembe

RİZESPOR

Rizespor'un Fransız oyuncusu Loic Remy ameliyat edildi! Sahalara ne zaman dönecek?

Rizesporlu Remy ameliyat edildi!
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

ekiplerinden forması giyen Fransız forvet 'nin, ameliyat edildiği açıklandı. Peki yıldız oyuncu sahalara ne zaman dönecek? İşte detaylar...

ekiplerinden 'un Fransız oyuncusu 'nin ameliyat edildiği bildirildi.

Çaykur Rizespor Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. , yaptığı yazılı açıklamada, 'nin kasık bölgesindeki kas sakatlığı nedeniyle önce 'de, ardından 'da gerekli tedavisinin yapıldığını belirtti.

Oyuncunun gelecekteki sağlığı açısından cerrahi müdahale gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sporcumuza 'daki bir klinik ile yapılan görüşmeler sonunda başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bütün bu süreç sporcumuz Remy ile kulübümüzün sağlık ekibi ve yönetim kurulu üyelerimizin karşılıklı istişare ve bilgi paylaşımı marifetiyle bizzat kulübümüz tarafından yönetilmiştir. Şu an itibarıyla profesyonel futbolcumuz Loic Remy tesislerimizde sağlık ekibimizin yönetiminde rehabilitasyon sürecinde olup herhangi bir olumsuzluk gelişmediği takdirde iki hafta içinde saha çalışmalarına başlaması planlanmaktadır."

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