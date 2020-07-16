16 Temmuz 2020, Perşembe

RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da, kalan iki maçta Mehmet Ali Karaca görev alacak

Rizespor iki hafta Karaca'ya emanet
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, bu sezon kalan iki maçta teknik direktör görev alacak.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çaykur Rizespor'umuz 'in son iki haftasında kalan maçlara teknik direktör yönetiminde hazırlanacak. Mehmet Ali Karaca'nın yardımcılıklarını Ersin Aka, Hikmet Yunus Kaya ve kaleci antrenörü Muhammet Köseoğlu, yapacaktır."

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