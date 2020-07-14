Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan ve 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman, görevinden istifa etti.

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile karşılaşan Çaykur Rizespor, mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma sonrası 32 puanla düşme potasından kurtulamayan Çaykur Rizespor'da, 54 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Ünal Karaman'ın yönetime istifasını sunarak takımdan ayrıldığı öğrenildi.

Çaykur Rizespor'un başında 9 maça çıkan Ünal Karaman, 8 puan topladı. (2 Galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet)

ÇAYKUR RİZESPOR AYRILIĞI AÇIKLADI!

Çaykur Rizespor resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Ünal Karaman'ın ayrılığını açıkladı. Çaykur Rizespor, "Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu'na istifa dilekçesini sunan teknik direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası yollarımızı bugün itibarıyla ayırmış bulunuyoruz.



Sayın Ünal Karaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. " ifadeleriyle ayrılığı duyurdu.

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