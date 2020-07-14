Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan ve 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman, görevinden istifa etti.
Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile karşılaşan Çaykur Rizespor, mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma sonrası 32 puanla düşme potasından kurtulamayan Çaykur Rizespor'da, 54 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Ünal Karaman'ın yönetime istifasını sunarak takımdan ayrıldığı öğrenildi.
Çaykur Rizespor'un başında 9 maça çıkan Ünal Karaman, 8 puan topladı. (2 Galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet)
ÇAYKUR RİZESPOR AYRILIĞI AÇIKLADI!
Çaykur Rizespor resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Ünal Karaman'ın ayrılığını açıkladı. Çaykur Rizespor, "Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu'na istifa dilekçesini sunan teknik direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası yollarımızı bugün itibarıyla ayırmış bulunuyoruz.
Sayın Ünal Karaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. " ifadeleriyle ayrılığı duyurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı