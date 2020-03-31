31 Mart 2020, Salı

RİZESPOR

Çaykur Rizespor’dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Rizespor’dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

Kulübü, ’ın başlattığı 195.300 TL destek oldu.

Erdoğan'ın koronavirüse karşı başlattığı Milli Dayanışma Kampnayası'na ülke genelinden destek çıkılmaya devam ediliyor. ekiplerinden da bu kampanyaya destek oldu. ekibi kampnayaya 195 bin 300 TL yardımda bulundu.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlatılan 153 yılında kurulan Çaykur Rizespor Kulübü olarak 195.30 TL destek oluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan kulüpten yapılan diğer bir açıklamada ise Kulüp Başkanı Hasan 'ın da şahsi olarak kampanyaya 500 bin TL destek olduğu belirtildi.

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