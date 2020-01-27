27 Ocak 2020, Pazartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor, Tunay Torun'la anlaşmaya vardı

Transferde mutlu son! Anlaşma tamam
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 Giriş Tarihi: 27.01.2020

ekiplerinden , en son Medipol 'de forma giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan 29 yaşındaki kanat oyuncusu 'la anlaşmaya vardı.

Detaylar birazdan...
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