31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Origi iddiası heyecan yarattı
Giriş Tarihi: 31.07.2019
Rizespor'un Muriç'in F.Bahçe'ye gitmesiyle oluşan golcü boşluğunu Liverpool'un Belçikalı yıldızı Origi ile doldurmak istediği ve temas kurduğu öne sürüldü.
Liverpool'un Tottenham'ı 2-0'la devirdiği Şampiyonlar Ligi finalinde 2. golü atan 24 yaşındaki santrfor, İngiliz devinde sezonu 22 maçta 8 golle tamamladı.
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