31 Temmuz 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Origi iddiası heyecan yarattı

Origi iddiası heyecan yarattı
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 31.07.2019

Rizespor'un Muriç'in F.Bahçe'ye gitmesiyle oluşan golcü boşluğunu 'un Belçikalı yıldızı ile doldurmak istediği ve temas kurduğu öne sürüldü.

'un Tottenham'ı 2-0'la devirdiği Şampiyonlar Ligi finalinde 2. golü atan 24 yaşındaki santrfor, İngiliz devinde sezonu 22 maçta 8 golle tamamladı.
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