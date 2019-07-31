31 Temmuz 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da ayrılık

Çaykur Rizespor'da ayrılık
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 31.07.2019

ekiplerinden , futbolcusu ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Armand Mouhamed Traore ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptıkları katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Traore, geçen sezonun ikinci yarısında yönetim kararı ile kadro dışı bırakılmıştı.



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