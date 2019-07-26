26 Temmuz 2019, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor Dimitrios Chatziisaias`ı kadrosuna kattı

Ç. Rizespor Chatziisaias`ı kadrosuna kattı
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2019

, Ligi takımı 'tan Yunan savunma oyuncusu `ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "'umuz; takımlarından ile anlaşarak 26 yaşındaki defans oyuncusu 'ı 3 yıllığına yeşil mavi renklere bağladı. Yeni transferimiz A milli futbolcu Dimitrios Chatziisaias'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz. Chatziisaias için önümüzdeki günlerde Rize'de imza töreni düzenlenecek" denildi.
26 yaşındaki Yunan stoper, geçen sezon PAOK formasıyla 35 karşılaşmaya çıkmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
Micheal Seri'den Max Kruse'ye büyük fark! Micheal Seri'den Max Kruse'ye büyük fark!
İsmail Kartal: Transferler için yoğun çalışıyoruz İsmail Kartal: "Transferler için yoğun çalışıyoruz"
Diomande Rize’de Diomande Rize’de
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör