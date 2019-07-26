26 Temmuz 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz; Yunanistan Süper Lig takımlarından PAOK ile anlaşarak 26 yaşındaki defans oyuncusu Dimitrios Chatziisaias'ı 3 yıllığına yeşil mavi renklere bağladı. Yeni transferimiz A milli futbolcu Dimitrios Chatziisaias'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz. Chatziisaias için önümüzdeki günlerde Rize'de imza töreni düzenlenecek" denildi.
Çaykur Rizespor Dimitrios Chatziisaias`ı kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 26.07.2019
Çaykur Rizespor, Yunanistan Ligi takımı PAOK'tan Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Chatziisaias`ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz; Yunanistan Süper Lig takımlarından PAOK ile anlaşarak 26 yaşındaki defans oyuncusu Dimitrios Chatziisaias'ı 3 yıllığına yeşil mavi renklere bağladı. Yeni transferimiz A milli futbolcu Dimitrios Chatziisaias'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz. Chatziisaias için önümüzdeki günlerde Rize'de imza töreni düzenlenecek" denildi.
26 yaşındaki Yunan stoper, geçen sezon PAOK formasıyla 35 karşılaşmaya çıkmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"