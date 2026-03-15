Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Siyah-beyazlılar Başkent'ten 3 puanla dönüp yeni bir seri yakalamanın planlarını yapıyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... (BJK spor haberi)

İki kulvarda toplam 17 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray derbisiyle sona eren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında bu akşam Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak zorlu müsabaka Beinsports 1'den naklen ekranlara gelecek. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Salim Mazlum yapacak. Dördüncü hakem ise Muhammet Ali Metoğlu.

SERİ SONA ERDİ



Süper Lig'de oynadığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 46 puanla 4'üncü sırada girdi. Tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapan Kartal, Başkent'ten galibiyetle dönerek hem moral bulmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Beşiktaş ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar maçı kazanarak ilk yarının rövanşını da almayı hedefliyor.



6 AYDIR KAYBETMİYOR



Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlılar, Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda mağlup olmuyor. Beşiktaş, ligde oynadığı son 10 deplasman maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı. Son olarak 19 Eylül 2025'te Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenilen siyah-beyazlı takım o günden bu yana yenilgi yüzü görmedi.



EMİRHAN VE TOURE YOK



Siyah beyazlı ekipte Emirhan Topçu ile Başakşehir deplasmanında sakatlanan El Bilal Toure iyileşip antrenmanlara çıkmaya başladı. Ancak henüz fizik olarak hazır olmayan iki futbolcu Ankara'ya götürülmedi. Ayrıca Taylan Bulut da maç kadrosunda yer almadı.

İki takım 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya gelecek. Ligde başkent temsilcisi ile son olarak 15 Şubat 2021'de karşılaşan siyah-beyazlılar, müsabakadan 3-0 galip ayrılmıştı. Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi Süper Lig'e veda etmişti.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

GENÇLERBİRLİĞİ: VELHO, PEREIRA, GOUTAS, ZUZEK, THALISSON, DELE BASHIRU, TRAORE, GÖKTAN, TONGYA, METEHAN, KOITA



BEŞİKTAŞ: ERSİN, MURILLO, AGBADOU, UDUOKHAI, RIDVAN, NDIDI, ASLLANI, ORKUN, CERNY, OLAITAN, OH