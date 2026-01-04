Kaleci transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Filip Jorgensen ile menajeri aracılığıyla anlaşırken Chelsea'den de indirim bekliyor. İşte transferde son durum...

Beşiktaş yönetimi, ocak ayı transfer döneminde Filip Jorgensen'e siyah-beyazlı formayı giydirmeye kararlı. Chelsea'nin geçen yıl 24.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Villarreal'den renklerine kattığı Danimarkalı eldiven beklediği forma şansını bulamadı. Fotomaç'ın haberine göre, hayal kırıklığı yaşayan 23 yaşındaki file bekçisinin kariyerini kurtarmak için takımdan ayrılmak istediği aktarıldı. Jorgensen'in menajeriyle anlaşma sağlayan siyah-beyazlı kurmaylar, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmeyi hedefliyor. Beşiktaşlı yetkililer 1.5 yıllık teklif sundu. Kartal, İngiliz kulübünden bonservis bedelini düşürmesini bekliyor.

LA LIGA'DA İLKE İMZA ATTI

Filip Jörgensen, Villarreal forması giydiği dönemde bir sezonda tam 143 kurtarışla La Liga'nın en çok kurtarış yapan kalecisi unvanını elde etti. Genç file bekçisinin tek handikapı maç eksiği olması. Danimarkalı eldiven bu sezon Premier Lig'de sadece 1 kez (Manchester United maçı) forma giydi.