Transfer çalışmaları süren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın önceliğinin stoper olduğu belirtilirken, listenin ilk iki sırasında yer alan isimlere yapılan teklifler de belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer listesindeki ilk önceliğin stoper bölgesi olduğu belirtilirken, siyahbeyazlıların listesindeki iki isim ön plana çıkıyor.

Takvim'de yer alan habere göre Kartal, listenin ilk sırasında yer alan Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a resmi teklifini iletti. Beşiktaş'ın, 3 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu öğrenildi.

B planı olarak ise Alman stoper Thilo Kehrer öne çıkıyor. Siyahbeyazlıların, Kehrer için Monaco ile resmi temaslara başladığı, Fransız kulübünün 10 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Beşiktaş cephesinin ise bu transfer için kiralama formülünü masaya koyduğu aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi ve teknik heyet, Emmanuel Agbadou ya da Thilo Kehrer transferlerinden birini hafta içinde bitimeyi hedefliyor.