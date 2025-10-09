Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı
Beşiktaş, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 09.10.2025 - 20:24
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.