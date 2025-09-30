Kenarda Jato Silva, Cengiz Ünder var, en azından Abraham ve Cerny çıkar ikisi girer ama öyle olmuyor. Seyretmeye devam ediyor Sergen Yalçın... Taa ki Beşiktaş bağıra bağıra gelen golü yiyene ve Abraham sakatlanana kadar... Sanırım tam o dakikada "tekrar stada giriş yaptı" Sergen hoca ve Jota Silva'yı aldı oyuna ki, bu oyuncu girdikten sonra sol kanat hareketlendi, önde top tutmak kolaylaştı, Kocaeli artık rahat rahat gelemedi vesselam.. Bu vesileyle söyleyelim tahtaya ilk yazılacak kanat oyuncusu Jato'dur, Cerny ya da Toure değil... Orkun Körkçü ilk 45'te muhteşem oynadı, milimetrik paslar attı. Emirhan Topçu, Sergen Yalçın dahil kendisini bugüne kadar görmeyenlerin ne kadar kör olduklarını göstermek istercesine harika bir performans ortaya koydu. N'Didi, Djalo, Gökhan ve Rafa en iyilerdi. Önümüzdeki maç derbi ve Beşiktaş Abraham gibi bir santraforu var! Ne diyelim Allah kolaylık versin...