İŞTE SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI:

"Sonunda herkesin sabırsızlıkla beklediği resmi maçlar bekliyor. Shakhtar ile oynayacağız. Shakhtar kaliteli bir takım. İki tane önemli maçımız var. Hazırız."

TAMMY GEÇEN SENEKİ HÜCUMCULARDAN DAHA FARKLI

"Kendi oyunumuzu, kendi mantalitemizi yansıtacağız. Geçen sene Masuaku vardı, çok fazla öne çıkan bekti ve orta açıyordu. Şimdi Jurasek geldi. O da orta açacak bir oyuncu, kaliteli biri. Bizim amacımız rakibe oyunumuzu domine etmek. Açıklar, bekler, içeri giren kanatlar, her türlü varyasyon olacak. 10 gündür kendi taktiğimizi çalışıyoruz. Hazırlık kamplarının 10-12 günü fiziksel çalışma üzerine olur; biz taktikleri 10 gündür çalışıyoruz. Kendimize odaklanıyoruz. Tammy Abraham geldi. Tammy geçen seneki hücumculardan daha farklı. Geçen seneden daha farklı kurguda oynayabiliriz."

"İKİ SAĞ BEK TRANSFERİ İPTAL OLDU; SAĞ BEKE TRANSFER YAPACAK MISINIZ?"

"Her zaman opsiyonlara açığız. Daha iyi bir oyuncu bulursak açığız. Başkanımız bu iradesini gösterdi. Çok kaliteli Orkun, Tammy, David getirdik. Harika isimler. Başkanımız en iyi seçenekleri değerlendiriyor, en iyiler için mücadele ediyor. Bizim için olabilecek transfer, olabilir. Jonas ve Tayfur, sağ bek için düşünüyorum, performansları mutlu ediyor beni."

"ARDA'YA ZORLUKLAR ÇIKARACAĞIM"

- Ole Gunnar Solskjaer: "Her maç, büyük bir maçtır. Formada Beşiktaş logosu varsa her maç en son maç gibi oynanmalı. Benim için her maç büyük maç. Her maçın önemi aynı. Shakhtar, Trabzon, Galatasaray, United hepsi büyük maç. Shakhtar iyi bir takım, iyi bir hocaları var Arda Turan. Kendisinin önemli bir futbol geçmişi var. Shakhtar'ın hocası, geçen sene Eyüp'teydi. İyi bir teknik direktör. Büyük bir takımla yeni maceraya atılıyor. Hoca olarak umarım Arda'ya büyük zorluklar çıkaracağım."

AVRUPA'DA FİNAL HAYALİMİZ VAR

Ole Gunnar Solskjaer: "Böyle bir hayalimiz var. Bizim için ekstra motivasyon. Finale çıkmak, o seviyeye gelmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız, disiplinli olmanız, her gün sıkı çalışmanız gerekiyor. Bizim hedefimiz en tepesi. Ulaşmak için odaklanmalıyız. Engelli at yarışları gibi; her engeli aşmanız gerekir. İlk engel her zaman daha yüksektir. Bizim sürekli odaklanmamız gerekiyor. Her engele odaklanmalıyız. Önümüzde iki tane yüksek seviyede maç olacak Shakhtar'a karşı. Gerçekçi olmalıyız ama inancımız da var."