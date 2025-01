Twente - Beşiktaş maçı öncesi Ole Gunnar Solskjaer ve Ernest Muçi açıklamalarfa bulunuyor.

İŞTE SOLSKJAER'İN SÖZLERİ:

Sabırsızım maç için. Zor bir maç olacak. Twente'nin maçlarını izledik. Avrupa'da Manchester United ve Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadılar. Malmö'ye karşı zor bir deplasmanda galibiyet aldılar. Yarın bize zorluk çıkaracakladır ama biz bunu çözmeliyiz. Sabırsızım bu maç için. İyi bir test olacak oyuncularım ve benim için.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Her maç kendine özgü, ayrı. Bunu söylemem gerekiyor. Buraya kazanmak için geldik ve kazanmak zorundayız. Twente de kazanmak zorunda. İki takımın da hedefi aynı. Bilbao maçı geride kaldı. Çok heyecan verici bir maçtı. Çalışmam gerekenleri gördüm. Son zamanlarda zorlu bir süreçten geçen oyunculara sahibiz. Yeni bir sayfa açtık. Yarın da bu yeni sayfanın devamı için büyük bir fırsat. Avrupa'da turu geçersek, bu herkesi birleştirecek olumlu bir durum olur.

"HEDEFİMİZ SÜPER LİG'DE İLK 3'E GİRMEK"

Her maç için oyuncularımız bir şekilde iyi bir motivasyon sergilemeli. Bu motivasyonu inşa etmem gerekiyor. Oyun anlayışınızı, her maçta aynı taktiği dikte edemezsiniz çünkü her maçta rakip farklı ama motivasyonu, oyuncuların birbiri için savaşmalarını her maçta isteyebilirsiniz. Bizim kalitemiz var. Bilbao maçında bu şekilde oynadık ve iyi işler yaptık. Antalyaspor maçı için de geçerli bu. Ligde de yukarıya çıkmamız gerekiyor. Avrupa'da tur atlamamız gerekiyor ama ligi de bırakmış değiliz, hedefimiz ilk 3'e girmek.

ERNEST MUÇİ: KALİTEMİZİ GÖSTERMEMİZ LAZIM

Önemli bir maç olacak. Play-off'a kalmak için kalitemizi gösterme fırsatımız olacak. Hazırız. Kazanmak için her şeyi yapacağız.

Umarım iyi bir sonuç olur. Bilbao maçından farklı bir maç olacak. Deplasmanda oynayacağız ve rakibin taraftarları olacak. Maçı kontrol etmemiz gerekiyor. Bilbao maçındaki motivasyonumuzun devam etmesi gerekiyor. Büyük ve zorlu bir maç olacak.

Benim hedeflerim ve hayallerim var. Buradaki her kupayı kazanmak istiyorum. Takımın da hedefi öyle. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Yeni bir hocamız var. Onunla birlikte bu hedefler ve hayaller için çalışmaya devam edeceğiz.