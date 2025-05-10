Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un oyuncularından Pedro Malheiro, mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Malheiro'nun açıklamaları...

"DÜŞÜNMEMİZ GEREKEN FİNAL MAÇI"

"Maça aslında iyi başladık. Galatasaray'ın oyun kurulumlarını engelledik. Biz de aslında iyi bir oyun ortaya koyduk, istediklerimizi yaptık, fırsatlarımız da vardı. İlk golü biz atabilseydik maçı farklı bir havaya sokabilirdi. Ancak kaybettik. Şu an kaybettik. Düşünmemiz gereken final maçı. Bunlar iki farklı maç olacak. Final maçı daha farklı olacak. En iyi oyunla kupayı kazanacağımızdan eminim ben."