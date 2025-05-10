Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında gözler sezonun ben kritik mücadelelerinden birine çevriliyor. Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında son viraja giren sarı-kırmızılılar, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek 5. yıldız yolunda büyük bir adım daha atmak istiyor. Son dört haftada alınacak dört puan, Okan Buruk’un öğrencilerine üst üste üçüncü şampiyonluğu getirecek. Hem ligdeki istikrarını hem de kadro derinliğini sezon boyunca iyi kullanan Cimbom’da, bu büyük maçta sahaya çıkacak ilk 11 büyük bir merakla bekleniyor. Ev sahibi Trabzonspor ise Fatih Tekke yönetiminde yeniden ayağa kalktı. Son haftalarda sergilediği dirençli futbol ve yükselen form grafiğiyle dikkat çeken bordo-mavililer, hem prestij hem de Türkiye Kupası finali öncesi moral için bu karşılaşmayı kazanmak istiyor. Peki, TS-GS maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

Trabzonspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın en çok beklenen karşılaşmasında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Hem Türkiye Kupası finali öncesi moral arayan hem de ligde üst sıralara tutunmak isteyen Karadeniz ekibi, güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Fatih Tekke yönetiminde yeniden ivme yakalayan bordo-mavililer, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak form grafiğini yukarı çekti. 46 puanla 8. sırada yer alan Trabzonspor, Galatasaray karşısında iç saha avantajını kullanmak istiyor. Galatasaray'da ise son dört haftada alınacak dört puan, sezonu şampiyon olarak kapatmalarını sağlayacak. Bu sayede 5. yıldızı takacak Cimbom, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada puan farkını yeniden 8'e çıkararak kritik bir avantaj elde etmek istiyor. 83 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da ilk 11 tercihi ve taktik planlama ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, TS-GS maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçı 10 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Sikan, Zubkov, Visca, Simon Banza

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Victor Osimhen

KRİTİK MAÇTA HEDEF 3 PUAN

Trabzonspor derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. 3 puan alarak yoluna devam etmeyi amaçlayan Cimbom, kalan 3 maçta önemli bir avantajın sahibi olmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu Karadeniz deplasmanında etkili bir oyun ortaya koyarak, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada tekrar puan farkını 8'e çıkartmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde üst üste 3. şampiyonluğunu kutlamak isteyen Galatasaray'ın kritik maçta nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor.

OSIMHEN ATMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerindeki en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. En golcü sezonunu 2022-23'te Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Ligin 34. haftasındaki Net Global Sivasspor müsabakasını 2 golle tamamlayan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 37. resmi maçta 33 gole ulaştı. 26 yaşındaki santrfor, böylelikle 2022-23 sezonunu geçerek kariyer rekorunu kırdı.

TORREIRA'NIN GOLCÜ KİMLİĞİ

Galatasaray'da son haftaların skorer ismi Lucas Torreira, attığı gollerle takımını rahatlatıyor. Torreira, bu sezon Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol atarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünde birer kez fileleri havalandıran Torreira, şampiyonluk yarışında alınan galibiyetlere golleriyle de katkı verdi.

MUSLERA BÜLENT KORKMAZ'I GEÇMEYİ HEDEFLİYOR

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sezonu çifte kupayla tamamlaması durumunda Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi olacak. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde lider girerken Ziraat Türkiye Kupası'nda da final mücadelesine çıkacak. Galatasaray, ligde 4 puan alması halinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyonluğu ilan edecek. Uruguaylı file bekçisi, böylece Türk futbolunda en çok kupa kazanan futbolcu olan Bülent Korkmaz'ın (18) rekorunu egale edecek.

Okan Buruk'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda ise 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor ile final maçına çıkacak. Muslera, bu kulvarda da şampiyonluğa ulaşılması halinde Türkiye kariyerindeki kupa sayısını 19'a taşıyarak Korkmaz'ı geçecek.

İKİ TAKIM ARASINDA KIYASIYA REKABET

Türkiye Kupası Finali'nde 14 Mayıs Çarşamba günü yeniden karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakip, Türkiye Kupası'nda daha önce 19 kez birbirine rakip oldu. Bu maçlarda Galatasaray'ın 10, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunurken 3 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa'da ise iki ezeli rakip sadece 1 kez karşı karşıya geldi. 1976 yılında Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçı da Trabzonspor 2-1 kazanarak kupaya uzanan takım olmuştu.

LİGDE 104. MAÇ

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 104. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 103 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı.

CİMBOM KARADENİZ'DE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Karadeniz temsilcisine konuk olduğu son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Trabzon'da son yenilgisini 2018-2019 sezonunda 4-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 2 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 51 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 18 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 8'i Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray da 66 golle karşılık verdi.

SON 4 MAÇIN KAZANANI

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile yaptığı son 4 maçı da galip tamamladı. Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 4 müsabakada da yenmeyi başardı. Cimbom söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1 ve 4-3'lük galibiyetler elde etti.

DERBİ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

FATİH TEKKE TRABZON'DA KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı 3-2, yarı finalinde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldi. Ligde ise Göztepe ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-0, Corendon Alanyaspor'u 4-3 yendi.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Batuhan Kolak üstlenecek.

Derbinin VAR koltuğunda Hollandalı hakem Erwin Blank yer alacak. AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.