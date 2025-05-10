Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte İkinci Başkan Metin Öztürk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI

"FENERBAHÇE 8 KİŞİ KALMASI GEREKEN BİR MAÇI 11 KİŞİYLE TAMAMLADI"

"Biliyorsunuz ki Dursun başkanımız daha önce açıkladı, biten bir şey yok. 3 maçımız daha var. Türkiye Kupası finali var. 4 maçı da en iyi şekilde geçirmek için çabalarımızı sürdürüyoruz. Kimsenin mutlu olmadığı, sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz. Dünkü maç ve hakem yönetimi, sezonun özeti gibiydi. Fenerbahçe, dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi tamamladılar. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİ KULÜBÜ FİNAL OYNAYACAK"

"Bugün iyi bir maç oynadık. Okan Hocamız ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Çarşamba günü Türkiye'nin en büyük iki kulübü final oynayacak. Kim hak ediyorsa o kazansın. Trabzonspor yönetimi bizi harika ağırladı, centilmence tebrik etti."

"TÜM GAYRETİMİZ 25. ŞAMPİYONLUK VE 5. YILDIZ İÇİN"

"Güzel bir akşam, güzel bir futbol akşamı. Tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek liderliğinde 25. şampiyonluk ve 5. yıldıza ulaşacağız. Tüm gayretimiz bunun için."

JOSE MOURINHO'NUN "BU LİGİN SONUCU ÖNCEDEN BELLİYDİ" AÇIKLAMALARI HAKKINDA

"Biz polemiğe girmiyoruz. Maçla ilgili bir sorunuz varsa ona girelim. Teknik direktörlere teknik direktörler cevap verir, başkanlar veya ikinci başkanlar değil."

OSIMHEN HAKKINDA

"O şu anın konusu değil. Başkanımız söyledi. Lig bitecek, ondan sonra transferlere bakacağız."

"Bizim inanılmaz bir ekibimiz var. Şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz."