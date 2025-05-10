İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham sahasında Everton'ı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fulham-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fulham ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham-Everton maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

FULHAM-EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Robinson, Smith Rowe, Lukic, Iwobi, Willian, Sessegnon, Jimenez

Everton: Pickford, Patterson, O'Brien, Branthwaite, Mykolenko, Gueye, Garner, McNeil, Doucoure, Alcaraz, Beto

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