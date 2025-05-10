Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yarın gerçekleştirilecek Seçimli Olağan Genel Kurul öncesinde camiaya seslendi. Yazılı bir açıklama yayımlayan Adalı, Beşiktaş’ta yeni bir dönemin başlaması gerektiğini vurgularken, tüm genel kurul üyelerini sandığa gitmeye ve birlik beraberlik mesajı vermeye davet etti.

Adalı açıklamasında, "Beşiktaşımızın değerli Genel Kurul Üyeleri; Bildiğiniz üzere; yarın Beşiktaşımızın Seçimli Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştireceğiz. Yarınki genel kurulumuz, Beşiktaşımız için büyük bir önem arz ediyor. Artık Beşiktaş'ta kaosun, iç çekişmenin, hesap kitapların hakim olmadığı bir istikrar dönemine gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın son yıllardaki gidişatının değişmesi gerektiğini belirten Adalı, bu seçimin sadece bir zafer değil aynı zamanda birlik mesajı için önemli olduğuna dikkat çekti:



"Yarın siz genel kurul üyelerimiz, Beşiktaş'ın son yıllardaki gidişatına son verecek, istikrara evet diyeceksiniz. Böyle bir genel kurula katılımın yüksek olması camiamız için çok önemli."

Adalı ayrıca, kulüp üzerinde oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına da tepki göstererek, Beşiktaş'ın dış müdahalelerle yönlendirilemeyeceğini ifade etti:



"Beşiktaş'ın üç beş kişilik toplantılarla, algı operasyonlarıyla dizayn edilmeyeceğini, bundan sonra yoluna birlik beraberlikle devam edeceğini anlatmanın en iyi yolu, yüksek katılımlı bir genel kuruldur."

11 Mayıs Cumartesi günü Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak genel kurula tüm üyeleri davet eden Adalı, oy pusulasının beyaz olacağını belirterek şu çağrıda bulundu:



"Bütün genel kurul üyelerimizi; Beşiktaş için beyazı seçmeye, yepyeni bir beyaz sayfa açmaya davet ediyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum."