Benfica-Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | TIKLA İZLE

Portekiz Ligi'nde sezonun belki de en kritik 90 dakikası futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 32. hafta mücadelesinde, ezeli rakipler Benfica ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Estádio da Luz’da oynanacak olan bu dev kapışmada ev sahibi Benfica, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de katkısıyla sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Taraftarı önünde hata yapmaya hiç niyeti olmayan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Bruno Lage önderliğinde zirvenin tek sahibi olmayı hedefliyor. Sporting Lizbon ise bu sezon gösterdiği yüksek tempolu futbol ve hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılar, özellikle Viktor Gyökeres’in skorer kimliğiyle Benfica karşısında etkili olmak istiyor. Ligde averaj farkıyla zirvede bulunan Sporting, bu zorlu deplasmandan galip ayrılarak unvanını koruma niyetinde. Peki, Benfica-Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2025- 16:29