Kısa süre önce Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı takımın yıldız ismi Gedson Fernandes için "Bonservisinin yüzde 50'sini almadan Gedson Fernandes'i satmam. Benfica'ya 'Sözleşmesini uzatırım, elinize bir şey geçmez' dedim" açıklamasını yapmıştı.
Portekiz deviyle ilk tur görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar, Benfica'ya resti çekti.
Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'in bonservisinin Benfica'da bulunan yüzde 50'lik kısmını almak için uğraşıyor.
TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Sabah'ın haberine göre Benfica ile yapılan ilk tur görüşmelerinde sonuç alamayan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik bonservisi için 2. tur görüşmelerinde 6 milyon euro teklif etti.