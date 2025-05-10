Kısa süre önce Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı takımın yıldız ismi Gedson Fernandes için "Bonservisinin yüzde 50'sini almadan Gedson Fernandes'i satmam. Benfica'ya 'Sözleşmesini uzatırım, elinize bir şey geçmez' dedim" açıklamasını yapmıştı.