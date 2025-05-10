Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Şampiyonluk yarışında kritik bir virajı daha kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, puanını 86'ya yükselterek Fenerbahçe ile arasındaki farkı yeniden 8 puana çıkardı.

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray ise Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı.

Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.

KAPALI GİŞE OYNANDI

İki takım arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerini kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümünün tamamını doldurdu.

Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da misafir takım tribününden takımlarına Trabzon deplasmanında destek verdi.

Galatasaraylı futbolcular, ısınmak için sahaya geçen günlerde Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu siyah tişörtle çıktı.

Sarı-kırmızılılar maç öncesi seramoniye "UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarılarından dolayı Trabzonspor U-19 takımını tebrik ederiz" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

GALATASARAY'A DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu, maç öncesi misafir kulüp temsilcilerini ağırladı.

Papara Park'ta düzenlenen yemeğe Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Doğan tarafından Galatasaray Başkan Vekili Öztürk'e günün anısına bakır fincan takımı hediye edildi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

5. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın düzgün vuruşunda kaleci Muslera, sol tarafına doğru yatarak topu kornere gönderdi.

10. dakikada Sallai'nin sağdan kullandığı taç atışında, son olarak ceza alanı içinde Barış Alper'in pasında, Sara'nın kaleye gönderdiği top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

11. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Sara'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, bir kez daha topu kontrol etti.

12. dakikada sağ tarafta Sallai'nin pasında, ceza alanı içinde Osimhen'in dönerek vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.

19. dakikada sakatlanan Enis Destan'ın yerine Sikan oyuna girdi.

33. dakikada Cham'ın ceza alanı dışından şutunda kaleci Muslera, topu kontrol etti.

38. dakikada sağdan ceza sahasına giren Visca'nın şutunda Muslera, topu uzaklaştırdı. Ceza sahası içerisinde topu takip eden Mendy'nin şutundan Muslera ikinci kez tehlikeyi güçlükle önledi.

44. dakikada Mendy'in derinlemesine pasında Visca, kalesini terk eden Muslera tarafından düşürüldü. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, çizgiye yakın yerdeki pozisyon için önce serbest atış kararı verdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonun içeride olup olmamasını inceleyen Karaoğlan, Visca'nın ofsaytta olduğunu tespit ederek kararını iptal etti.

45+5. dakikada Visca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi önledi.

45+6. dakikada Arif Boşluk'un ceza alanı dışından şutunda kaleci Muslera, topa sahip oldu.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

48. dakikada soldan ceza alanına giren Barış Alper Yılmaz'ın ortasında, arka direkteki Yunus Akgün'ün gelişine şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

55. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu üsten kornere gönderdi.

65. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Lemina'nın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Barış Alper Yılmaz kaleye gönderdi ancak savunma çizginin önünde topu kornere çeldi.

66. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sara'nın bu kez soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 0-1

77. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Osimhen'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

80. dakikada Yunus Akgün'ün ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

84. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Eren Elmalı'nın soldan ortasında, Yunus Akgün'ün ceza alanında indirdiği topu Morata, düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2

Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor 46 puanda kalırken, Galatasaray ligin son düzlüğüne büyük bir avantajla girmiş oldu.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Sipay Bodrum FK deplasmanında üç puan arayacak.