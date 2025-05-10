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G.Saray kritik virajı kayıpsız geçti! G.Saray kritik virajı kayıpsız geçti! 21:02
G.Saray şampiyonluğa yürüyor! İşte güncel puan durumu G.Saray şampiyonluğa yürüyor! İşte güncel puan durumu 21:02
Trabzonspor direğe takıldı! Trabzonspor direğe takıldı! 20:15
Derbide tartışmalı an! Derbide tartışmalı an! 20:00
Muslera'dan üst üste 2 kurtarış! Muslera'dan üst üste 2 kurtarış! 19:52
Trabzonspor'da sakatlık! Trabzonspor'da sakatlık! 19:23
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Tekke: Bu senenin en değerli maçı... Tekke: Bu senenin en değerli maçı... 18:39
Buruk'tan rehavet açıklaması! Buruk'tan rehavet açıklaması! 18:33
Trabzonspor - G.Saray | CANLI Trabzonspor - G.Saray | CANLI 17:34
Derbinin ilk 11'leri açıklandı! Derbinin ilk 11'leri açıklandı! 17:28
Buruk'tan uyarı! Trabzonspor maçı... Buruk'tan uyarı! Trabzonspor maçı... 16:13
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes hamlesi! Benfica... Beşiktaş'tan Gedson Fernandes hamlesi! Benfica... 15:04