İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton sahasında Brighton'ı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Wolverhampton-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Wolverhampton ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolverhampton-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton-Brighton maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton: Sa, Doherty, Agbadou, Gomes, Semedo, Gomes, Andre, Ait Nouri, Munetsi, Cunha, Larsen

Brighton: Verbruggen, Veltman, van Hecke, Dunk, Estupinan, Baleba, Hinshelwood, Minteh, O'Riley, Adingra, Welbeck

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