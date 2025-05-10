İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bournemouth-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Bournemouth ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth-Aston Villa maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOURNEMOUTH-ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bournemouth: Arrizabalaga, Smith, Zabarnyi, Hujisen, Kerkez, Cook, Adamas, Tavernier, Semenyo, Kluivert, Evanilson

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Kamara, Onana, McGinn, Rogers, Ramsey, Watkins

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