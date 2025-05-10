Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. İşte Muslera'nın açıklamaları...

"BİZE KARŞI EKSTRA HAZIRLANIYORLAR"

"Doğrusu çok mutluyuz. Bütün çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Zorlu bir deplasman maçı olacağını biliyorduk ama iyi hazırlanmıştık. Birkaç gün sonra yine bu rakibe karşı oynayacağız. Bize karşı ekstra hazırlanıyorlar, bunu da biliyoruz. Çalışmalarımızla güçleniyoruz ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha attık."

"YÜZDE YÜZÜMÜ VERMEK İSTİYORUM"

"İyi anlarım, kötü anlarım olabilir ama ben hep yüzde yüzümü vereceğim diye söz vermiştim. 14 senede bana çok şey kattı bu kulüp. Çok büyük mutluluklar yaşadım. 3 kere üst üste şampiyon olacağız ve bu Türkiye tarihinde çok az başarılmış bir şey. Tarihe yazılmak bu şekilde mutluluk verici. Bunun parçası olmak gururdur. Yüzde yüzümü vermek istiyorum. Başarısız olduğum anlar için özür dilerim. Başarıların parçası olduğum için çok gururluyum."

"KULÜP TARİHİNİN PARÇASI OLMAK GURUR"

"Çok gururluyum. Önümüzde 2 kupa kazanma şansımız var. Çarşamba kazanırsak ilk kupayı alacağız. Zengin kulüp tarihinin parçası olmak gurur. Başarana kadar yüzde yüzümüzü vermeye devam edeceğiz."