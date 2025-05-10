Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Arseniy Batagov, mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Batagov'un açıklamaları...

"DURAN TOPLARDA SIKINTI YAŞADIK"

"İlk yarı baskılarda iyiydik, rakibe de fırsatlar vermedik. Değerlendiremediğimiz gol fırsatları da vardı. İkinci yarı başlangıcı zor oldu. Rakibin duran toplarında sıkıntı yaşadık. Bunu düzeltip kupa finalini kazanacağız diye düşünüyorum."