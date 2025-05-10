Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin ilk golünü atan Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte deneyimli savunmacının maç sonu açıklamaları...

"ŞAMPİYONLUK İÇİN BİR ADIM KALDI"

"Şampiyonluk maçlarından biriydi benim için. Allah'ın izniyle kazandık. İkinci yarıda daha iyi futbol oynadık ve kazandık. Şampiyonluk için bir adım kaldı ve onu da haftaya taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz."

"DURAN TOPLARI ÇALIŞIYORUZ"

"Duran topları sürekli çalışıyoruz. Rakibe göre farklı taktiklerimiz var. Orta açanlar da önemli. Bunlar iyi orta açınca bize de dokunmak kalıyor. İnşallah kalan maçlarda da atmaya devam edeceğiz."

"ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA BU MÜZİKLE..."

"Benim sevincim zaten o, onu kabul ediyor Yunus. (Gülerek) Hoşumuza giden bir sevinç. Allah nasip ederse şampiyonluk kutlamasına da bu müzikle çıkmayı düşünüyorum."