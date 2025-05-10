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G.Saray'dan F.Bahçe'ye hakem göndermesi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye hakem göndermesi! 22:19
Buruk: Trabzon deplasmanında kazanmak muhteşem Buruk: Trabzon deplasmanında kazanmak muhteşem 21:50
Bardakcı: Şampiyonluk için 1 adım kaldı Bardakcı: Şampiyonluk için 1 adım kaldı 21:42
Akgün: Mayıslar gelince performansımız artıyor Akgün: Mayıslar gelince performansımız artıyor 21:36
Muslera: Yüzde yüzümü vermek istiyorum Muslera: Yüzde yüzümü vermek istiyorum 21:32
Malheiro: Düşünmemiz gereken final maçı Malheiro: Düşünmemiz gereken final maçı 21:26
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Fatih Tekke: Skor hariç beklediğim gibi bitti Fatih Tekke: Skor hariç beklediğim gibi bitti 21:25
Batagov: Duran toplarda sıkıntı yaşadık Batagov: Duran toplarda sıkıntı yaşadık 21:22
Adalı’dan Genel Kurul çağrısı! Adalı’dan Genel Kurul çağrısı! 21:18
G.Saray kritik virajı kayıpsız geçti! G.Saray kritik virajı kayıpsız geçti! 21:02
G.Saray şampiyonluğa yürüyor! İşte güncel puan durumu G.Saray şampiyonluğa yürüyor! İşte güncel puan durumu 21:02
Trabzonspor direğe takıldı! Trabzonspor direğe takıldı! 20:15