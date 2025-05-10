İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ipswich Town sahasında Brentford'u konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ipswich Town-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Ipswich Town ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ipswich Town-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IPSWICH TOWN-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ipswich Town-Brentford maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

IPSWICH TOWN-BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ipswich Town: Palmer, Tuanzebe, O'Shea, Burgess, Greaves, Morsy, Taylor, Hutchinson, Enciso, Chaplin, Hirst

Brentford: Flekken, Kayode, Collins, van den Berg, Lewis-Potter, Norgaard, Yarmolyuk, Mbeumo, Damsgaard, Schade, Wissa

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