Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezon hazırlıkları başladı. Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya... Mücadele ile ilgili tüm detaylar da futbolseverler tarafından merak edilirken önemli ve kritik bilgiler haberimizde yer alıyor...

Beşiktaş - Ümraniyespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 6 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 10:00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanıyor.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Svensson, Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur, Al Musrati, Chamberlain, Gedson, Tayfur, Mustafa, Emrecan Bulut

Yedekler: Emre, Salih, Rashica, Kerem Atakan, Yakup Arda, Necip, Demir Ege, Hasic, Montero, Muleka, Kartal Kayra, Efe Can, Onana, Serkan Emrecan, Arda Berk

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE