BEŞİKTAŞ ATLETICO MADRID MAÇI CANLI ŞİFRESİZ 📺 | Beşiktaş - Atletico Madrid yardım maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Atletico Madrid yardım maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Vodafone Park Stadyumu'nda oyanancak ve tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacak müsabaka öncesi detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'i, bilet fiyatları da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Atletico Madrid yardım maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2023- 15:50