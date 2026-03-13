NBA'de Shai Gilgeous-Alexander 63 yıllık rekoru kırdı

Oklahoma City Thunder, Boston Celtics’i 104-102 mağlup ederken Shai Gilgeous-Alexander 35 sayıyla Wilt Chamberlain’in 1963’ten beri duran rekorunu kırdı. Gecenin diğer maçında ise Luka Doncic, Los Angeles Lakers formasıyla ilk kez 50 sayı barajını aşarak 51 sayıyla Chicago Bulls karşısındaki galibiyetin mimarı oldu.